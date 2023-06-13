Назван метод, как пить кофе и худеть: обмен веществ увеличится

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Кофе действительно имеет не только бодрящий эффект, но и способствует сжиганию жиров. Это связано с его способностью увеличивать обмен веществ и стимулировать производство тепла. В процессе производства тепла используются запасы гликогена и жира.

Фото: pixabay. com

Именно поэтому рекомендуется пить кофе непосредственно перед тренировкой. Однако, если говорить о похудении, с ним лучше всего справляется зеленый кофе. Он содержит хлорогеновую кислоту — мощный антиоксидант, который по своей силе превосходит черный кофе почти в 30 раз.

Зеленый кофе следует заваривать с использованием 2-3 чайных ложек на 200 мл воды. Его можно приготовить в турке, чашке или даже в фильтровальной кофеварке.

Однако самый идеальный рецепт зеленого кофе для похудения — с добавлением имбиря.

"Натрите небольшую часть корня имбиря (примерно 2 см в длину) на терке и добавьте к свежесваренному зеленому кофе, тщательно перемешайте. Нагрейте смесь до начала кипения, но не доводите до кипения. Подкислите соком лимона, добавьте 1 чайную ложку меда и по желанию немного молотого острого красного перца на кончике ножа", — публикует рецепт журнал woman. ru.

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