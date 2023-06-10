Алина Корнеева, 15-летняя российская теннисистка, чемпионка юниорского Australian Open 2023 продолжила свою серию побед на юниорских турнирах Большого шлема, завоевав титул на юниорском Roland Garros 2023 в одиночном разряде.
В финальном матче Корнеева обыграла Луссиану Перес-Аларкон из Перу со счетом 7-6 (7-4), 6-3. Встреча между этими двумя игроками продолжалась 1 час 38 минут. Корнеева демонстрировала удивительную последовательность на протяжении всего матча, не допустив ни одной двойной ошибки на подаче. Она допустила восемь двойных ошибок и успешно реализовала четыре из девяти заработанных брейк-пойнтов. С другой стороны, Перес-Аларкон подала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов.
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