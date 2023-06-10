Владимир Сычевой поменял фамилию на Писарский

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Нападающий Владимир Александрович Сычевой из ФК "Крылья Советов" официально сменил фамилию на Владимир Васильевич Писарский. Футболист получил документы, подтверждающие смену фамилии, имени и отчества, сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги.

Фото: stavkinasport. com/osinkin-obyasnil-otsutstvie-pisarskogo/

"Володя наконец-то получил документ, подтверждающий смену фамилии и отчества. Теперь он официально — Владимир Васильевич Писарский. Поздравляем и желаем в следующем сезоне обойти по результативности Сычевого", — говорится в Telegram-канале РПЛ.

Стоит отметить, что Писарский выступал за ФК "Оренбург" в первой половине сезона 2022/2023. Он принял участие в 19 матчах во всех соревнованиях, забив 17 голов и отдав одну результативную передачу. В составе ФК "Крылья Советов" нападающий провел 16 матчей, забив три гола и отдав одну передачу.

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Владимир Сычевой. Переход в «Крылья», смена фамилии, идеальная пицца и отдых в Крыму