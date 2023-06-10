Официально: Сослан Джанаев покидает "Сочи"

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Официальный Telegram-канал ФК "Сочи" объявил об уходе вратаря Сослана Джанаева.

Фото: premierliga. ru/media/photo/photo_18996.html

"Спасибо, Капитан! Сослан Джанаев всегда оставался лидером на поле и за его пределами. Выражаем благодарность за профессионализм, вклад в победы клуба и желаем всего наилучшего!", — говорится в официальном заявлении клуба.

36-летний Джанаев выступает за "Сочи" с 2019 года. За время работы в команде вратарь принял участие в 71 матче, пропустив 89 мячей и сохранив 23 чистых поля. До "Сочи" Джанаев выступал за "Ростов", грозненский "Ахмат", московский "Спартак" и казанский "Рубин".

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