Майк Тайсон объявил лучшего боксёра в мире

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Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон выразил мнение, что его соотечественник, непобежденный Теренс Кроуфорд, является лучшим боксером. Однако Тайсон отметил, что Кроуфорд не пользуется значительной популярностью среди болельщиков.

Фото: sportx.kz

"Теренс Кроуфорд — лучший в мире боец, но он не может продать и пяти тысяч билетов. Есть еще Райан Гарсия, медийный парень, который заполняет арену", — заявил Тайсон, которого цитирует Boxing Social, ссылаясь на свое выступление на YouTube-канале Joe Budden TV.

Кроуфорд имеет впечатляющий послужной список из 39 боев, во всех из которых он вышел победителем, причем 30 из них закончились нокаутом.

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