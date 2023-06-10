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Майк Тайсон объявил лучшего боксёра в мире

0:47
Спорт

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон выразил мнение, что его соотечественник, непобежденный Теренс Кроуфорд, является лучшим боксером. Однако Тайсон отметил, что Кроуфорд не пользуется значительной популярностью среди болельщиков.

Майк Тайсон объявил лучшего боксёра в мире
Фото: sportx.kz

"Теренс Кроуфорд — лучший в мире боец, но он не может продать и пяти тысяч билетов. Есть еще Райан Гарсия, медийный парень, который заполняет арену", — заявил Тайсон, которого цитирует Boxing Social, ссылаясь на свое выступление на YouTube-канале Joe Budden TV.

Кроуфорд имеет впечатляющий послужной список из 39 боев, во всех из которых он вышел победителем, причем 30 из них закончились нокаутом.

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НЕПОБЕЖДЕННЫЙ КОРОЛЬ P4P - ИСТОРИЯ ТЕРЕНСА КРОУФОРДА (ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ НА РУССКОМ)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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