Спустя три недели после финала чемпионата мира в весовой категории свыше 100 кг российский дзюдоист Инал Тасоев по праву получил престижную золотую медаль.
13 мая судьба поединка Тасоева против француза Тедди Ринера в финале чемпионата мира решалась в дополнительное время, то есть до первого решающего действия. Тасоев сделал движение, но судьи никак не отреагировали, и через некоторое время француз получил балл за аналогичное действие. После этого Международная федерация дзюдо (IJF) признала ошибку и извинилась перед Тасоевым. Теперь справедливость восторжествовала.
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