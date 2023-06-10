Российского дзюдоиста наградили золотой медалью после признания судейской ошибки

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Спустя три недели после финала чемпионата мира в весовой категории свыше 100 кг российский дзюдоист Инал Тасоев по праву получил престижную золотую медаль.

Фото: spbjudo. com/news/vserossiyskaya-spartakiada-v-kazani-sbornaya-sanktpeterburga-po-dzyudo-lider-komandnogo-zachyota-25-08-22

13 мая судьба поединка Тасоева против француза Тедди Ринера в финале чемпионата мира решалась в дополнительное время, то есть до первого решающего действия. Тасоев сделал движение, но судьи никак не отреагировали, и через некоторое время француз получил балл за аналогичное действие. После этого Международная федерация дзюдо (IJF) признала ошибку и извинилась перед Тасоевым. Теперь справедливость восторжествовала.

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