Джервонта Дэвиса обокрали, пока спортсмен был в тюрьме

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Непобедимый американский боксер Джервонта Дэвис стал жертвой кражи со взломом, находясь в заключении, сообщил Майкл Томко, адвокат спортсмена.

Фото: www.mmamania. com/2023/5/4/23711562/mike-tyson-agrees-that-gervonta-davis-is-the-face-of-boxing

Адвокат заявил, что из особняка Дэвиса были украдены ценные боксерские регалии и несколько коллекционных автомобилей, причем инцидент произошел 2 июня. Томко намерен подать ходатайство об изменении приговора, ссылаясь на то, что жизнь боксера находится под угрозой, сообщает boxing-social.

Напомним, что Гервонта Дэвис был приговорен к 90 дням домашнего ареста, однако он нарушил условия, что заставило суд пересмотреть решение и вернуть боксера под стражу.

В своей карьере Гервонта Дэвис провел в общей сложности 29 профессиональных боев, все из которых завершились победами, в том числе 27 нокаутом.

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