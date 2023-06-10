Непобедимый американский боксер Джервонта Дэвис стал жертвой кражи со взломом, находясь в заключении, сообщил Майкл Томко, адвокат спортсмена.
Адвокат заявил, что из особняка Дэвиса были украдены ценные боксерские регалии и несколько коллекционных автомобилей, причем инцидент произошел 2 июня. Томко намерен подать ходатайство об изменении приговора, ссылаясь на то, что жизнь боксера находится под угрозой, сообщает boxing-social.
Напомним, что Гервонта Дэвис был приговорен к 90 дням домашнего ареста, однако он нарушил условия, что заставило суд пересмотреть решение и вернуть боксера под стражу.
В своей карьере Гервонта Дэвис провел в общей сложности 29 профессиональных боев, все из которых завершились победами, в том числе 27 нокаутом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Роспотребнадзор постоянно контролирует вопрос инфицирования холерой, берутся пробы воды, проводятся анализы и ситуация в стране стабильна.