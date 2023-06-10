Московский ЦСКА продлил соглашение с защитником Игорем Дивеевым, говорится в заявлении, опубликованном на официальном канале клуба в Telegram.
Клуб пожелал Дивееву еще много ярких выступлений в составе красно-синих. Новый контракт рассчитан до 2028 года.
В недавно завершившемся сезоне 23-летний защитник провел 20 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых забил два гола. Московский ЦСКА занял второе место в турнирной таблице чемпионата в сезоне 2022/2023, уступив "Зениту", который завоевал пятый чемпионский титул подряд. Армейская команда также вышла в Суперфинал Кубка России, где встретится с "Краснодаром".
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