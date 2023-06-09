De Telegraaf: "Аякс" сделал "Краснодару" официальное предложение о покупке Сперцяна

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Футбольный клуб "Аякс" официально предложил "Краснодару" приобрести полузащитника Эдуарда Сперцяна, сообщают голландские СМИ.

Фото: www.sports. ru

Журналистам удалось выяснить, что директор "Аякса" Свен Мислинтат уже связался с представителями агентства CAA Stellar, которое представляет интересы 23-летнего футболиста.

"Сперцян уже дал понять "Аяксу", что заинтересован в трансфере", — пишет издание De Telegraaf.

По данным авторов материала, так контракт спортсмена заключён до 2026 года, предполагаемая стоимость трансфера в амстердамский клуб составляет около девяти миллионов евро.

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