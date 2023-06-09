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Суд Великобритании отказал во въезде Никите Мазепину

1:01
Спорт

Как сообщает Bloomberg, лондонский суд отклонил запрос бывшего российского пилота "Формулы-1" Никиты Мазепина на въезд в Великобританию. Целью поездки Мазепина было проведение переговоров с командами Формулы-1.

Суд Великобритании отказал во въезде Никите Мазепину
Фото: google.com

Сообщается, что Никита планировал начать переговоры, чтобы обеспечить себе участие в предстоящем сезоне "Королевских гонок". Поездка должна была состояться перед Гран-при Великобритании, который пройдет с 7 по 9 июля.

Напомним, что Мазепину запрещено участвовать в гонках на территории Великобритании. Кроме того, ему запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства. Ранее сообщалось, что российский гонщик пытается в срочном порядке оспорить наложенные на него санкции. В марте 2023 года суд ЕС разрешил Никите въезд в Евросоюз для участия в гонках, хотя и при условии выступления под нейтральным флагом.

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Гонщик Никита Мазепин рассказал, как его выгнали из "Формулы-1"
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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