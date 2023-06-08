Арышев: в бою против Джонса у Павловича неплохие шансы победить

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В Бостоне 19 августа Сергей Павлович проведет титульный бой против Джона Джонса на UFC 292.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru

О шансах российского спортсмена рассказал в беседе с "Pravda.Ru" боец смешанного стиля, победитель AMC Fight Nights 117 Дмитрий Арышев.

"Очень рад, что Сергею предоставили такой шанс подраться за пояс. Думаю, что он как никто другой этого заслуживает, и верю, что у нас будет первый русский чемпион UFC. Считаю, что у Сергея шансы весьма велики в этом бою, так как он довольно крупный боец в плане антропометрии. Тот же Джон Джонс в своих боях всегда испытывал трудности с такими крупными оппонентами. Только в последнем его бою ему было не очень сложно, поскольку соперник Сирил Ган слаб в борьбе", — отметил российский боец.

Он отметил, сто Сергей очень силен в боксе, и в этом аспекте превосходит Джонса. Плюс россиянин также хорошо и борется, и защищается от борьбы.

"В общем, я думаю, что у Сергея всё есть для победы, и бой, может быть, даже в первом раунде закончится, как это Сергей любит делать в последнее время", — подытожил Арышев.

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