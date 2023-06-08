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Аккаунт "Интер Майами" набрал миллион подписчиков за 12 минут после подписания Месси

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Спорт

"Интер Майами", клуб MLS, вчера официально объявил о подписании аргентинского нападающего Лионеля Месси. Как сообщает Sportskeeda, в течение 12 минут после появления новости о переходе этого звездного игрока официальный аккаунт клуба в Instagram набрал миллион новых подписчиков.

Аккаунт "Интер Майами" набрал миллион подписчиков за 12 минут после подписания Месси
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Лионеля Месси

Напомним, что прежде чем принять предложение "Интера", семикратный обладатель "Золотого мяча" отклонил предложения "Барселоны" и клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль". "Аль-Хиляль" обещал заплатить Месси 1,2 млрд евро/104 млрд рублей в течение двух лет.

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СРОЧНО! МЕССИ ИГРОК ИНТЕР МАЙАМИ! ГЛАВНЫЙ ТРАНСФЕР В ИСТОРИИ ФУТБОЛА / Доза Футбола
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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