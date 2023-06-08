ЦСКА до сих пор не выплатил часть суммы за Эджуке

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Московскому ЦСКА еще предстоит урегулировать трансфер с "Херенвеном" по поводу нигерийского нападающего Чидера Эджуке. Об этом сообщает Voetbalprimeur со ссылкой на Football International. Директор голландской команды Ферри де Хаан считает, что стороны могли бы найти решение, но москвичи отказываются сотрудничать.

Фото: google.com

"Мы задействовали несколько инстанций. Вы также можете провести подобный транш через Министерство иностранных дел, но это сработает только в том случае, если другая сторона готова сотрудничать. Этого не происходит. В настоящее время мы находимся в контакте с другими клубами, столкнувшимися с подобными проблемами. Речь идет о значительной сумме, и это очень разочаровывает", — сказал де Хаан.

По словам источника, ЦСКА сообщил "Херенвену", что не может перевести оставшуюся сумму из-за санкций, наложенных на российские банки. ЦСКА, который приобрел права на Эджуке за 12 млн евро/1 млрд рублей, по-прежнему должен за него 3 млн евро/260 млн рублей. Стороны договорились о выплате долга четырьмя частями, последняя из которых назначена на май 2022 года.

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Чидера Эджуке уходит из ЦСКА | Грабеж Российского футбола | Новости ЦСКА