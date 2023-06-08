Стал известен номер, под которым Месси будет играть в "Интер Майами"

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Аргентинский нападающий Лионель Месси наденет любимую майку с номером 10 в команде "Интер Майами". Именно с этим знаковым номером на спине Месси добился больших успехов в составе "Барселоны". Однако во время его пребывания в "Пари Сен-Жермен" этот номер был занят Неймаром, что вынудило Лионеля играть под номером 30.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Лионеля Месси

По данным Clarín, "Интер Майами" зарезервировал для Месси майку с номером 10, стремясь обеспечить ему привычные и комфортные условия в новой команде. К счастью, клубу не пришлось отбирать номер у кого-то другого, так как он был свободен.

Как сообщалось вчера, 7 июня, было обнародовано решение Месси продолжить карьеру в "Интер Майами". Прежде чем принять предложение от "Интера", семикратный обладатель "Золотого мяча" отклонил предложения от "Барселоны" и клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль", которые обещали заплатить ему 1,2 миллиарда евро за два года.

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Месси выбрал Интер Майами вместо Барселоны