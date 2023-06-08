Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил, что клуб окажет полную юридическую поддержку полузащитнику Михаилу Игнатову в его споре с агентом Александром Маньяковым.
"Клуб оказывает юридическую поддержку Михаилу в этом процессе. До недавнего времени мы формально не участвовали в процессе, но теперь привлечены в качестве третьего лица. Рассчитываем на благоприятный исход для Михаила", — передает слова Зеленова корреспондент "Чемпионата" Валентин Сивкович.
Дело было возбуждено после того, как игрок расторг контракт с аккредитованным Маньяковым и подписал соглашение с агентом Дмитрием Теренковым. Первоначально палата по разрешению споров частично удовлетворила иск Маньякова, подтвердив, что игрок не имел права расторгать соглашение.
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