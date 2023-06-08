"Салават Юлаев" погасил все долги по заработной плате

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Уфимская хоккейная команда "Салават Юлаев" успешно погасила задолженность по заработной плате и теперь пересматривает процесс финансирования клуба, чтобы предотвратить подобные долговые ситуации в будущем.

Фото: hc-salavat. ru/ru

"Все наши обязательства по заработной плате перед игроками выполнены. Сейчас клуб вместе с правительством Республики Башкортостан работает над тем, чтобы пересмотреть процесс финансирования клуба и исключить риски несвоевременного исполнения бюджета", — заявили в пресс-службе "Салавата Юлаева" корреспонденту "Чемпионата" Павлу Панышеву.

Стоит отметить, что ранее сообщалось, что клуб накопил долгов примерно на 264 миллиона, не считая бонусов. Игроки, тренеры и сотрудники клуба не получали зарплату с начала года.

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