Зинедин Зидан отказался стать тренером "ПСЖ"

Бывший тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался от возможности возглавить "ПСЖ", сообщает Le Parisien.

Фото: www.vietnamartnews. com/2018/06/zinedine-zidane-told-to-forget-about-france-job-as-didier-deschamps-gets-backing/

Согласно источникам, "ПСЖ" обратился к Зидану с предложением возглавить команду в предстоящем сезоне. Однако 50-летний тренер отклонил предложение, несмотря на высокую зарплату, которую предложил парижский клуб. Последние два года Зидан был без работы.

Ранее было объявлено, что ПСЖ уволил Кристофа Галтье с поста главного тренера менее чем через год после его назначения.

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