Бывший тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался от возможности возглавить "ПСЖ", сообщает Le Parisien.
Согласно источникам, "ПСЖ" обратился к Зидану с предложением возглавить команду в предстоящем сезоне. Однако 50-летний тренер отклонил предложение, несмотря на высокую зарплату, которую предложил парижский клуб. Последние два года Зидан был без работы.
Ранее было объявлено, что ПСЖ уволил Кристофа Галтье с поста главного тренера менее чем через год после его назначения.
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