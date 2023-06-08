Вратарь ХК "Витязь" Максим Дорожко рассказал о своём страхе в профессиональной карьере

0:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главное правило любого спортсмена звучит так: "Ты сильнее, когда есть поддержка". Об этом заявил вратарь ХК "Витязь" Максим Дорожко. Он отметил, что первый раз встал на лёд в четыре года.

Фото: Pixabay

Сначала хоккей стал любимой игрой начинающего спортсмена, а потом превратился в смысл жизни. Однако в профессиональной карьере Дорожко был период, когда ничего не получалось.

"Страх был только один — выйти из этой игры. Я боялся, что мне придётся попрощаться с хоккеем. Но здесь мне помогли родители", — рассказал хоккеист в беседе с РБ Спорт.

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