Главное правило любого спортсмена звучит так: "Ты сильнее, когда есть поддержка". Об этом заявил вратарь ХК "Витязь" Максим Дорожко. Он отметил, что первый раз встал на лёд в четыре года.
Сначала хоккей стал любимой игрой начинающего спортсмена, а потом превратился в смысл жизни. Однако в профессиональной карьере Дорожко был период, когда ничего не получалось.
"Страх был только один — выйти из этой игры. Я боялся, что мне придётся попрощаться с хоккеем. Но здесь мне помогли родители", — рассказал хоккеист в беседе с РБ Спорт.
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