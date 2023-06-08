Роналду рассказал, что хочет купить футбольную команду

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий Криштиану Роналду из клуба "Аль-Наср" ответил на вопрос о своей карьере.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"В моей карьере осталось около двух-трех лет, и в этом возрасте еще важнее заботиться о себе. Я не исключаю возможности покупки футбольной команды. Это то, что я хотел бы сделать после завершения своей игровой карьеры", — заявил Роналдо, которого цитирует Goal.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Контракт португальского нападающего с клубом рассчитан до 2025 года. В предыдущем сезоне Роналду принял участие в 16 матчах чемпионата Саудовской Аравии, забив 14 голов и отдав две голевые передачи.

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