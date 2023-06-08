Появились первые детали контракта Месси с "Интер Майами"

0:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Аргентинский нападающий Лионель Месси заключил контракт с "Интер Майами" сроком на три года, как сообщает Tyc Sports.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

По данным источника, в контракте игрока есть пункт, который позволяет ему стать свободным агентом после первых двух сезонов. Также отмечается, что если обе стороны хотят, чтобы контракт был продлен до 2026 года, они должны прийти к соглашению относительно его продолжения.

Официальное подписание контракта Месси с "Интер Майами" должно состояться 1 июля.

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