Аргентинский нападающий Лионель Месси заключил контракт с "Интер Майами" сроком на три года, как сообщает Tyc Sports.
По данным источника, в контракте игрока есть пункт, который позволяет ему стать свободным агентом после первых двух сезонов. Также отмечается, что если обе стороны хотят, чтобы контракт был продлен до 2026 года, они должны прийти к соглашению относительно его продолжения.
Официальное подписание контракта Месси с "Интер Майами" должно состояться 1 июля.
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