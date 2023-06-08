Источник: Суперкубок России по футболу пройдет в Казане

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Предстоящий Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани. Такое решение принял Российский футбольный союз (РФС), сообщает "Спорт Бизнес Online".

Фото: www.stavki. ru/article/49260

Матч между "Зенитом" (чемпионом России) и победителем Кубка России Fonbet (либо "Краснодар", либо ЦСКА) состоится 15 июля. Ранее РФС заявлял, что место проведения матча будет определено не позднее 15 июня.

Ранее сообщалось, что Суперкубок России может пройти на стадионе "ВТБ Арена" в Москве. РФС был заинтересован в получении заявок от всех городов, в которых есть стадионы чемпионата мира по футболу в России.

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