Российский футболист Шамиль Гасанов задержан с наркотиками в Москве

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Российский футболист Шамиль Гасанов был задержан в Москве с наркотиками. У спортсмена был обнаружен сверток с 0,54 граммами мефедрона, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: premierliga. ru/players/Gasanov-Shamil

По словам источника, Гасанов переходил дорогу на Боровском шоссе, в результате чего к нему подошли сотрудники ГИБДД. Шамиль заметно нервничал, что заставило сотрудников правоохранительных органов провести обыск. В кармане футболиста был обнаружен сверток, обмотанный синей изолентой. Гасанов признался, что в свертке находились запрещенные вещества и что он приобрел их в Мещерском парке, где нашел так называемый "клад".

В отношении Гасанова возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. В настоящее время футболист находится под подпиской о невыезде.

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