Британская медиакомпания Sky Sports отстранила двух комментаторов Формулы-1 из своей итальянской команды из-за сексистских высказываний, сделанных во время прямой трансляции. Daily Express сообщает, что Маттео Бобби и Давиде Вальсекки, сотрудники канала, сделали уничижительные замечания в адрес женщины, появившейся на экране во время обсуждения гонки Гран-при Испании. Увидев ее, Бобби произнес следующие слова:
"Улучшенный пакет".
В ответ Валсекки заявил:
"Да, я знаю, но мне сказали, что я не смогу его протестировать".
Согласно источникам, Бобби и Валсекки столкнулись с осуждением со стороны коллег, которые подслушали их комментарии.
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