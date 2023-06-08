Британская медиакомпания отстранила своих комментаторов за сексизм

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Британская медиакомпания Sky Sports отстранила двух комментаторов Формулы-1 из своей итальянской команды из-за сексистских высказываний, сделанных во время прямой трансляции. Daily Express сообщает, что Маттео Бобби и Давиде Вальсекки, сотрудники канала, сделали уничижительные замечания в адрес женщины, появившейся на экране во время обсуждения гонки Гран-при Испании. Увидев ее, Бобби произнес следующие слова:

Фото: football-addict. com/en/article/home/covid-scare-at-england-s-euros-training-base-after-sky-sports-reporter-tests-positive/60d49d79dea99d0008c6dc84

"Улучшенный пакет".

В ответ Валсекки заявил:

"Да, я знаю, но мне сказали, что я не смогу его протестировать".

Согласно источникам, Бобби и Валсекки столкнулись с осуждением со стороны коллег, которые подслушали их комментарии.

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