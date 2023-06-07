"ПСЖ" попрощается с Неймаром, Икарди и Веррати

"Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) составил список игроков, которых планирует продать этим летом, и среди них — Неймар, как сообщает RMC Sport.
Прежде всего, клуб недоволен испанским полузащитником Карлосом Солером, который был приобретен прошлым летом. Помимо Солера, "ПСЖ" намерен расстаться с Ренато Саншешем, который в этом сезоне получил множество травм и поэтому не смог реализовать свой потенциал.
Клуб также готов продать нападающих Уго Экитике и Мауро Икарди.
Среди ключевых игроков, с которыми ПСЖ готов распрощаться, — Ашраф Хакими, Марко Верратти и Неймар.
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