Завершился первый матч плей-офф за право выступать в Российской Премьер-лиге в сезоне 2023/2024, в котором встречались "Родина" (Москва) и "Пари Нижний Новгород" (Нижний Новгород). Матч проходил на стадионе "Академия Спартак имени Ф. Черенкова" в Москве, и финальный свисток арбитра Кирилла Левникова подтвердил окончательный счет 3:0 в пользу гостей.
Счет в матче открыл полузащитник "Пари НН" Эдгар Севикян на 11-й минуте, воспользовавшись ошибкой вратаря соперников. На 57-й минуте гости удвоили свое преимущество с помощью голевого момента: Владислав Яковлев со штрафного удара переправил мяч в ворота Николая Калинского. В компенсированное время Альберт Шарипов оформил победу гостей, завершив контратаку решающим голом.
Ответный матч состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 10 июня. Начало игры запланировано на 14:30 по МСК.
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