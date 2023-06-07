Литовская федерация гребли (LIF) подверглась критике со стороны своих спортсменов за то, что разрешила сборной Узбекистана тренироваться на своей базе в Тракае. Стоит отметить, что литовец Микалас Масиленис тренировал российскую команду на Олимпийских играх в Токио. Однако в декабре он вернулся на родину, что также вызвало неоднозначную реакцию.
"Благодаря действиям LIF мы будем иметь "удовольствие" тренироваться в Тракае с самой большой звездой российской гребли", — написал литовский участник Олимпийских игр Довидас Немеравичюс в своей социальной сети указывая на россиянку Анну Пракатень, выступающую за сборную Узбекистана.
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