В финальном матче Лиги конференции 2022/2023 итальянская команда "Фиорентина" сразилась с английским "Вест Хэмом". Игра проходила на стадионе "Фортуна Арена" в Праге (Чехия). Победу в игре одержал "Вест Хэм" со счетом 2:1, завоевав трофей.
В первой половине встречи обе команды не смогли попасть в створ ворот. Флорентийцы приблизились к взятию ворот ближе к концу первого тайма, когда нападающий "Фиорентины" Лука Йович оказался в офсайде.
Затишье было прервано на 62-й минуте, когда нападающий "Вест Хэма" Мохамед Саид Бенрахма реализовал пенальти. Через пять минут полузащитник "Фиорентины" Джакомо Бонавентура сравнял счет, отправив мяч в дальний угол ворот "Вест Хэма" на 67-й минуте.
Победный гол пришел на 90-й минуте от бутсы Джаррода Боуэна, обеспечив победу "молотобойцев" с итоговым счетом 2:1.
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