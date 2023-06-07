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Капитану ФК "Фиорентина" Бираги рассекли голову болельщики, кинув стакан с пивом

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Спорт

Капитану ФК "Фиорентина" Кристиано Бираги рассекли голову болельщики, кинув стакан с пивом.

Капитану ФК "Фиорентина" Бираги рассекли голову болельщики, кинув стакан с пивом
Фото: matchtv.ru

Во время финального матча Лиги конференций произошёл неприятный эпизод, связанный с нападением на защитника флорентийской команды. Пока Бираги шёл выполнять угловой удар, фанаты английского клуба "Вест Хэм" стали бросать пластиковые стаканы в сторону футболиста.

Предполагается, что один из стаканов попал в голову Бираги. Игрок "Фиорентины" получил рассечение. Игра была приостановлена на то время, пока врачи останавливали кровотечение. Тем не менее итальянец с саркастической улыбкой поаплодировал болельщикам соперников. После оказания первой помощи и перевязки головы Бираги продолжил игру, несмотря на полученную травму.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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