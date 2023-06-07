Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Фёдор Смолов* рассказал, сколько ему необходимо денег в месяц для комфортной жизни.
"Считать и контролировать расходы месячные — правильно. Я этого не делаю. Думаю, что на еду, бензин, лёгкий шопинг мне хватит 300-400 тысяч рублей в месяц", — рассказал Смолов YouTube-каналу Nobel.
По его словам, таких денег точно хватить для жизни в Москве.
"Это месяц жизни в Москве. Рестораны, продукты, еда, зарплата домработницы, условно", — сказал Фёдор Смолов.
В том же интервью он рассказал о своём любимом месте отдыха. Это остров Сен-Барт (полное название Сен-Бартелеми, Карибы).
"Для меня этот остров с точки зрения климата идеален. Например в Азии климат не очень нравится, очень жарко, влажно. Мальдивы нравятся, но там достаточно однообразный отдых. На Сен-Барте можно совместить — поехать на дикие пляжи, а можно пойти на тусовку", — рассказал Смолов.
Отвечая на вопрос о стоимости отдыха на этом острове, Смолов сказал, что более ста тысяч долларов, "если брать всё вместе".
* Фото архивное
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