Лионель Месси будет играть за американский футбольный клуб «Интер Майами»

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси будет играть за американский клуб "Интер Майами". Об этом сообщил в эфире радиостанции Radio Continental Эрнан Кастильо.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Журналист подчеркнул, что данное решение уже принято. Все необходимые договоренности обсуждены.

Кастильо добавил, что футболисту предложили игра в Саудовской Аравии за большие деньги, но он отказался от предложения.

Напомним, ранее руководство футбольного клуба ПСЖ объявило, что Месси покидает команду. В текущем сезоне он провел 31 матч, забив 16 голов и отдав 16 результативных передач.

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