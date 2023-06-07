Зрителей "Ролан Гаррос" раздражает отказ теннисисток Украины пожимать руки соперницам

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

На "Ролан Гаррос" публика освистала Элину Свитолину после очередного отказа пожать руку сопернице, теперь Арине Соболенко.

Фото: belluzo.blogspot. com/2021/09/elina-svitolina-needs-bounce-back.html

При этом украинская теннисистка даже обвинила белоруску в провокации трибун ожиданием у сетки. Вторая ракетка мира ответила, что делала без злого умысла.

Ситуация с отказом украинцев от контактов с коллегами из России и Белоруссии вышла на новый этап. Но зрители, собравшиеся на корте им. Филиппа Шатрие, немедленно освистали Свитолину. Такой же реакции удостоилась Марта Костюк, которая тоже не пожала руку Соболенко.

Большинство украинских теннисистов отказываются от рукопожатий с весны 2022 года. Однако именно во Франции зрители стали проявлять недовольство, пишет RT.

При этом организаторы "Ролан Гарроса", как и руководство WTA, никак не комментируют и не вмешиваются. Но им стоило бы задуматься, как минимизировать количество политических демаршей на Открытом чемпионате Франции, ведь они отвлекают внимание от тенниса и раздражают зрителей. Реакция публики — лучшее подтверждение.

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Свист был вполне предсказуем