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Александру Звереву запрещают вводить инсулин на корте во время турнира "Ролан Гаррос"

0:40
Спорт

Александр Зверев, бывший второй номер мирового рейтинга немецкий теннисист и олимпийский чемпион 2020 года, выразил свои эмоции после матча, в котором он обыграл бывшего третьего номера мирового рейтинга Григора Димитрова из Болгарии со счетом 6-1, 6-4, 6-3.

Александру Звереву запрещают вводить инсулин на корте во время турнира "Ролан Гаррос"
Фото: mitchellmotersight.blogspot. com/2021/07/alexander-zverev-alexander-zverev.html

"На турнирах ATP мне легко. В Париже мне запрещено вводить инсулин на корте. Мне сказали, что я должен покинуть корт. Во время моего последнего матча мне сказали, что тогда это будет считаться туалетным перерывом.", — рассказал Зверев изданию Sportskeeda.

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Alexander Zverev vs Grigor Dimitrov - Round 4 Hightlights I Roland-Garros 2023
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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