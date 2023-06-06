Александру Звереву запрещают вводить инсулин на корте во время турнира "Ролан Гаррос"

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Александр Зверев, бывший второй номер мирового рейтинга немецкий теннисист и олимпийский чемпион 2020 года, выразил свои эмоции после матча, в котором он обыграл бывшего третьего номера мирового рейтинга Григора Димитрова из Болгарии со счетом 6-1, 6-4, 6-3.

Фото: mitchellmotersight.blogspot. com/2021/07/alexander-zverev-alexander-zverev.html

"На турнирах ATP мне легко. В Париже мне запрещено вводить инсулин на корте. Мне сказали, что я должен покинуть корт. Во время моего последнего матча мне сказали, что тогда это будет считаться туалетным перерывом.", — рассказал Зверев изданию Sportskeeda.

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