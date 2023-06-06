"Оренбург" подпишет контракт с несколькими аргентинскими игроками

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Президент ФК "Оренбург" Василий Еремякин объявил, что клуб скоро объявит о новых трансферах. Оренбургская команда подпишет несколько аргентинских игроков и одного российского.

Фото: orenburg-gid. ru/news/sport/denis-pasler-obsudil-vozmozhnost-poyavleniya-v-orenburzhe-futbolnoy-akademii.htm

"Правда ли, что в ближайшее время мы подпишем двух аргентинцев и одного россиянина? Да, скорее всего. Завтра у нас будет три трансфера по аргентинцам и еще один по россиянину", — заявил Василий Еремякин, которого цитирует Legalbet.

Напомним, что в недавно завершившейся Российской премьер-лиге (РПЛ) "Оренбург" набрал 46 очков и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице. Чемпионами сезона 2022/2023 стал "Зенит", завоевавший пятый титул подряд. Второе место занял московский ПФК ЦСКА, а тройку лидеров замкнул еще один столичный клуб — "Спартак".

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