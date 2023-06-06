Александра Овечкина наградили Благодарностью президента РФ

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Александр Овечкин, капитан "Вашингтон Кэпиталз" и бывший игрок московского "Динамо", удостоен благодарности Президента Российской Федерации Владимира Путина, о чем было объявлено на официальном сайте команды.

Фото: smotrim.ru

Сегодня чествовали легендарных и прославленных хоккеистов "Динамо".

Также был вручен орден Александра Невского:

Александр Мальцеву

Виталий Давыдову

Василий Первухину

Станислав Петухову

Владимир Владимирович Юрзинову

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