Александр Овечкин, капитан "Вашингтон Кэпиталз" и бывший игрок московского "Динамо", удостоен благодарности Президента Российской Федерации Владимира Путина, о чем было объявлено на официальном сайте команды.
Сегодня чествовали легендарных и прославленных хоккеистов "Динамо".
Также был вручен орден Александра Невского:
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