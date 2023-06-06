Карим Бензема официально перешёл в клуб из Саудовской Аравии

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Саудовский клуб "Аль-Иттихад" официально объявил о переходе нападающего Карима Бензема на своей странице в Твиттере.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Бензема с нами. Новый тигр рычит. Добро пожаловать в "Аль-Иттихад", — написал клуб, известный как "Тигры".

Напомним, что "Аль-Иттихад" является чемпионом Саудовской Аравии. Ранее "Реал Мадрид" объявил об уходе Бензема. Карим провел 14 сезонов в составе клуба, приняв участие в 647 матчах и забив 353 гола. В этом сезоне футболист провел 23 матча, забил 18 голов и отдал три голевые передачи. Он был одним из лучших игроков команды.

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