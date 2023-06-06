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Туринский "Ювентус" подтвердил свой выход из Суперлиги

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Спорт

"Ювентус", футбольный клуб из Турина, занял твердую позицию в ответ на недавние сообщения СМИ о его возможном уходе из Суперлиги.

Туринский "Ювентус" подтвердил свой выход из Суперлиги
Фото: sportklub. rs/fudbal/evropa/europa-league/a245524-DJukic-odredio-tim-za-Rudar/

В официальном заявлении на своем сайте "Ювентус" подтверждает свой подход, обращаясь к "Реалу" и "Барселоне", двум клубам, которые, как и "Ювентус", остаются непоколебимыми в своей приверженности Суперлиге. Цель этих писем — инициировать важную встречу, на которой будут обсуждаться тонкости стратегии выхода "Ювентуса" из этого амбициозного проекта. После этих важных обсуждений клуб обещает поделиться дополнительными деталями. В частности, необходимо подчеркнуть, что многочисленные сообщения, циркулирующие в СМИ, включая спекуляции относительно возможных санкций со стороны УЕФА, являются безосновательными и необоснованными, как пояснил "Ювентус".

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НОВАЯ СИНЬОРА | Каким будет новый Ювентус?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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