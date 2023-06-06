Публика во Франции освистала Свитолину за отказ пожать руку Соболенко

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Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая сейчас 192-е место в рейтинге WTA, отказалась пожать руку белорусской теннисистке Арине Соболенко, занимающей второе место в мире, после их четвертьфинального матча на Открытом чемпионате Франции 2023 года.

Фото: belluzo.blogspot. com/2021/09/elina-svitolina-needs-bounce-back.html

Матч завершился победой Соболенко в двух сетах со счетом 6-4, 6-4. Сразу после окончания игры Соболенко подошла к сетке и подождала Свитолину, но ее проигнорировали. Этот жест, очевидно, не понравился французской публике, которая начала освистывать Свитолину.

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