Нидерландский журналист раскритиковал приезд Зиеша в Москву

0:36 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нидерландский журналист Сандер Шиммельпеннинк подверг резкой критике решение полузащитника "Челси" Хакима Зиеша посетить Москву и встретиться со своим другом, нападающим "Спартака" Квинси Промесом.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Наверное, приятно навестить преступника Промеса в проклятой Москве. Промесу больше нет места на голландской земле, и Зиеш теперь тоже может быть добавлен в этот список.", — написал Шиммельпеннинк в своем Twitter.

Напомним, Квинси Промесу были предъявлены обвинения в соучастии в контрабанде кокаина в Нидерланды.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

⚡️ЗИЕШ И ПРОМЕС НА МАТЧЕ БЕЙ БЕГИ - НАРОДНАЯ КОМАНДА