Нидерландский журналист Сандер Шиммельпеннинк подверг резкой критике решение полузащитника "Челси" Хакима Зиеша посетить Москву и встретиться со своим другом, нападающим "Спартака" Квинси Промесом.
"Наверное, приятно навестить преступника Промеса в проклятой Москве. Промесу больше нет места на голландской земле, и Зиеш теперь тоже может быть добавлен в этот список.", — написал Шиммельпеннинк в своем Twitter.
Напомним, Квинси Промесу были предъявлены обвинения в соучастии в контрабанде кокаина в Нидерланды.
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