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Константин Кучаев женился на Елене Радионовой

0:39
Спорт

Полузащитник Константин Кучаев, выступающий за ПФК ЦСКА, недавно связал себя узами брака с бывшей фигуристкой Еленой Радионовой. Российский футболист поделился этой радостной новостью на своих страницах в социальных сетях, сопроводив ее фотографией.

Константин Кучаев женился на Елене Радионовой
Фото: cskanews. ru/news/5094-konstantin-kuchaev-zhenilsya.phpс

В предыдущем сезоне Российской Премьер-лиги 25-летний Кучаев принял участие в 12 матчах. В этих играх он забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с российским клубом ЦСКА Москва истекает летом 2024 года.

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Константин Кучаев / Дедовщина в Сатурне / Как попал в ЦСКА / Тяжелый этап в жизни
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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