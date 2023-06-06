Константин Кучаев женился на Елене Радионовой

0:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Полузащитник Константин Кучаев, выступающий за ПФК ЦСКА, недавно связал себя узами брака с бывшей фигуристкой Еленой Радионовой. Российский футболист поделился этой радостной новостью на своих страницах в социальных сетях, сопроводив ее фотографией.

Фото: cskanews. ru/news/5094-konstantin-kuchaev-zhenilsya.phpс

В предыдущем сезоне Российской Премьер-лиги 25-летний Кучаев принял участие в 12 матчах. В этих играх он забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с российским клубом ЦСКА Москва истекает летом 2024 года.

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