Александр Усик, знаменитый украинский боксер, владеющий титулами WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе, заключил новое партнерство. Skill Challenge Promotions, промоутерская компания из Саудовской Аравии, стала претендентом на это сотрудничество.
Усик выразил глубокую благодарность за возможность еще раз посетить Королевство Саудовская Аравия. Такое начинание сулит огромные перспективы, поскольку оно приближает его к Его Высочеству принцу Халеду, способствуя развитию общих амбиций по завоеванию титула WBC в тяжелом весе. Конечная цель — подняться на вершину славы в качестве неоспоримого чемпиона мира.
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