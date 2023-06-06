Александр Усик заключил контракт с промоушеном из Саудовской Аравии

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Александр Усик, знаменитый украинский боксер, владеющий титулами WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе, заключил новое партнерство. Skill Challenge Promotions, промоутерская компания из Саудовской Аравии, стала претендентом на это сотрудничество.

Фото: https://www.eurosport.ru/

Усик выразил глубокую благодарность за возможность еще раз посетить Королевство Саудовская Аравия. Такое начинание сулит огромные перспективы, поскольку оно приближает его к Его Высочеству принцу Халеду, способствуя развитию общих амбиций по завоеванию титула WBC в тяжелом весе. Конечная цель — подняться на вершину славы в качестве неоспоримого чемпиона мира.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

УСИК Подписал Контракт На СУПЕРТУРНИР! Канело СРЫВАЕТ РЕВАНШ