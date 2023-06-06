Сергей Семак вошёл в состав правления "Зенита"

0:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

В петербургском футбольном клубе "Зенит" произошла реструктуризация руководства. Это решение было принято на заседании совета директоров, состоявшемся в понедельник, 5 июня.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Сергея Семака

Цель этой новой структуры — упростить и упорядочить процесс принятия решений, обеспечив их коллективное принятие. Она также призвана обеспечить более широкий горизонт планирования и более активное участие руководителей в деятельности клуба.

Исполнительный совет ФК "Зенит" будет состоять из девяти членов, включая главного тренера главной футбольной команды Сергея Богдановича Семака.

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СЕМАК - главная легенда русского футбола