В петербургском футбольном клубе "Зенит" произошла реструктуризация руководства. Это решение было принято на заседании совета директоров, состоявшемся в понедельник, 5 июня.
Цель этой новой структуры — упростить и упорядочить процесс принятия решений, обеспечив их коллективное принятие. Она также призвана обеспечить более широкий горизонт планирования и более активное участие руководителей в деятельности клуба.
Исполнительный совет ФК "Зенит" будет состоять из девяти членов, включая главного тренера главной футбольной команды Сергея Богдановича Семака.
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