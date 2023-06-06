"Челси" подписал контракт с 16-летним эквадорцем

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Футбольный клуб "Челси", базирующийся в Лондоне, подписал Кендри Паеса, талантливого 16-летнего полузащитника из Эквадора. В официальном пресс-релизе клуба говорится, что Паес присоединится к "синим", когда ему исполнится 18 лет.

Фото: Chelsea Football Club

В настоящее время Паес играет за эквадорский клуб "Индепендьенте дель Валле". До перехода в "Челси" полузащитник представлял сборную Эквадора до 20 лет на чемпионате мира ФИФА до 20 лет, который проходил в Аргентине с 20 мая по 11 июня. Паес сыграл во всех четырех матчах за свою сборную, забив один гол, и помог ей выйти в раунд 16.

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15 Year Old Kendry Páez is Unbelievable