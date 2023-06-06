Теннисистка Варвара Грачёва получила французское гражданство

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Варвара Грачёва, 41-я ракетка мира и 22-летняя россиянка, получила французское гражданство, сообщает L'Equipe. По данным издания, сегодня, 5 июня, Грачева получила официальное письмо, подтверждающее ее натурализацию.

Фото: google.com

Ранее было известно и подтверждено, что Грачева находится в процессе подачи заявления на получение французского гражданства. Она имела на это право, так как прожила в стране семь лет. Варвара успешно сдала необходимые языковые тесты. Также сообщалось, что команда Грачевой надеется, что она сможет принять участие в матчах за сборную Франции в Кубке Билли Джин Кинг перед Олимпийскими играми 2024 года в Париже, Франция.

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