Лука Модрич уйдёт из "Реала" в клуб из Саудовской Аравии

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Полузащитник Лука Модрич покинет мадридскую команду, согласно сообщениям. Sport утверждает, что хорватский футболист подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии. Соглашение будет рассчитано на три года, а игрок получит 120 млн евро/10 млрд рублей. Отмечается, что Модрич хочет продолжить представлять сборную Хорватии и принять участие в Евро-2024.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Действующий контракт Луки Модрича с мадридским "Реалом" истекает в конце июня этого года. Ранее утверждалось, что обеим сторонам удалось достичь соглашения о продлении контракта еще на один год.

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ЛУКА МОДРИЧ | БИОГРАФИИ| Сложное детство, победы в лиге Чемпионов, ЧМ в России, Золотой мяч