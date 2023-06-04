Бывший вратарь НХЛ, игрок ХК "Спартак" и сборной Чехии Доминик Гашек выразил в "Твиттере" свое одобрение по поводу того, что спортсменов спрашивают на политические темы. Поводом для этого послужил случай, когда журналист задал несколько провокационных вопросов белорусской теннисистке Арине Соболенко во время пресс-конференции.
Кроме того, Гашек призвал не бояться задавать подобные вопросы российскому хоккеисту Александру Овечкину из "Вашингтон Кэпиталз" и другим спортсменам из России и Беларуси.
Стоит отметить, что 3 июня Соболенко отказался от проведения открытой пресс-конференции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве уровень инфицирования венерическими заболеваниями более чем в пять раз выше средних показателей по стране.