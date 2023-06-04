Доминик Гашек сагитировал задавать политические вопросы спортсменам из России

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший вратарь НХЛ, игрок ХК "Спартак" и сборной Чехии Доминик Гашек выразил в "Твиттере" свое одобрение по поводу того, что спортсменов спрашивают на политические темы. Поводом для этого послужил случай, когда журналист задал несколько провокационных вопросов белорусской теннисистке Арине Соболенко во время пресс-конференции.

Фото: sport.sme. sk/c/7152906/hasekovo-cislo-39-ide-pod-strop-haly-v-buffale.html

Кроме того, Гашек призвал не бояться задавать подобные вопросы российскому хоккеисту Александру Овечкину из "Вашингтон Кэпиталз" и другим спортсменам из России и Беларуси.

Стоит отметить, что 3 июня Соболенко отказался от проведения открытой пресс-конференции.

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Над ним в НХЛ все смеялись, но он смог доказать своё мастерство.