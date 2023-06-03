Эден Азар расторг контракт с "Реалом"

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бельгийский футболист Эден Азар, выступавший за мадридский "Реал", расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Эта информация появилась на официальном сайте клуба.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Контракт Азара с "Реалом" должен был действовать до 2024 года. Однако игрок поддержал инициативу клуба о расторжении контракта, и было достигнуто соглашение о расставании.

За четыре сезона в "Реале" Азар забил семь голов, но ни разу не смог принять участие в "Эль Класико". В текущем сезоне он провел десять матчей за "королевский" клуб во всех соревнованиях и отдал две результативные передачи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЭДЕН АЗАР - КАК ОН ГУБИЛ СВОЙ ТАЛАНТ