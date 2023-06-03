Нападающий "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Лионель Месси был встречен освистыванием болельщиков на "Парк де Пренс" перед началом матча 38-го тура французской Лиги 1 против "Клермона".
Вчера было объявлено, что аргентинец, чей контракт с клубом истекает в конце июня 2023 года, решил покинуть Париж. Это решение явно не понравилось болельщикам ПСЖ, которые ответили оглушительными криками, когда диктор зачитал имя игрока в стартовом составе Кристофа Галтье против "Клермона".
Семикратный обладатель "Золотого мяча" перешел в ПСЖ в августе 2021 года из "Барселоны", подписав контракт по схеме "2+1". В текущем сезоне чемпионата Франции Месси забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. Однако футболист регулярно сталкивается с критикой со стороны болельщиков клуба, которые считают, что он не выкладывается полностью.
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