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Фанаты "ПСЖ" освистали Лионеля Месси

1:04
Спорт

Нападающий "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Лионель Месси был встречен освистыванием болельщиков на "Парк де Пренс" перед началом матча 38-го тура французской Лиги 1 против "Клермона".

Фанаты "ПСЖ" освистали Лионеля Месси
Фото: www.trendsmap. com/twitter/tweet/1387469490246594562

Вчера было объявлено, что аргентинец, чей контракт с клубом истекает в конце июня 2023 года, решил покинуть Париж. Это решение явно не понравилось болельщикам ПСЖ, которые ответили оглушительными криками, когда диктор зачитал имя игрока в стартовом составе Кристофа Галтье против "Клермона".

Семикратный обладатель "Золотого мяча" перешел в ПСЖ в августе 2021 года из "Барселоны", подписав контракт по схеме "2+1". В текущем сезоне чемпионата Франции Месси забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. Однако футболист регулярно сталкивается с критикой со стороны болельщиков клуба, которые считают, что он не выкладывается полностью.

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ВОТ КАК ФАНАТЫ ПСЖ ПРОЩАЛИСЬ С МЕССИ 😱 ЭТО НАДО ВИДЕТЬ!
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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