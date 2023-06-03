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"Локомотив" прекратит контракт с нападающим Камано

0:48
Спорт

Гвинейский нападающий Франсуа Камано покинет московский "Локомотив": клуб решил не продлевать контракт с футболистом, который действует до 30 июня 2023 года. Об этом официально сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных, также поблагодарив спортсмена за хорошие игры.

"Локомотив" прекратит контракт с нападающим Камано
Фото: РБК спорт

"Он был для нас очень значимым игроком, но было решено, что мы с ним не будем продлевать контракт. Я ему пожелал в этой футбольной жизни и вообще по жизни всего самого хорошего".

Напомним, что Камано выступал за "Локомотив" с 2020 года. За сезон-2022/23 он провел 37 матчей во всех турнирах и забил 6 мячей.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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