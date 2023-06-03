Гвинейский нападающий Франсуа Камано покинет московский "Локомотив": клуб решил не продлевать контракт с футболистом, который действует до 30 июня 2023 года. Об этом официально сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных, также поблагодарив спортсмена за хорошие игры.
"Он был для нас очень значимым игроком, но было решено, что мы с ним не будем продлевать контракт. Я ему пожелал в этой футбольной жизни и вообще по жизни всего самого хорошего".
Напомним, что Камано выступал за "Локомотив" с 2020 года. За сезон-2022/23 он провел 37 матчей во всех турнирах и забил 6 мячей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Харьковская область должна войти в состав России, считает полковник Анатолий Матвийчук.