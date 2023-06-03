"Пари Сен-Жермен": Месси покидает клуб по окончании сезона

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Лионель Месси, нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен", прекратит свою спортивную деятельность в рамках вышеуказанного футбольного объединения в сезоне-2023/24. Об этом сообщила пресс-служба команды из столицы Франции.

Фото: РБК

"После двух сезонов Месси покидает наш клуб. Контракт аргентинца не будет продлён. Мы желаем Лео больших успехов в его дальнейшей карьере".

Напомним, что контракт аргентинца с клубом подписан летом 2021 года и рассчитан до 30 июня 2023, за это время футболист плодотворно поработал: забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах.

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