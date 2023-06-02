УЕФА опубликовал на своем официальном сайте заявление по поводу назначения польского арбитра Шимона Марциняка главным арбитром финала Лиги чемпионов. Ранее появились сообщения о том, что Марциняк может быть удален с матча из-за своей политической позиции.
Скандал разгорелся из-за участия арбитра в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менчелом. УЕФА принял извинения судьи и подтвердил его назначение.
Решающий матч главного европейского турнира с участием "Манчестер Сити" и "Милана" состоится 10 июня. Игра начнется в 22:00 по МСК.
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