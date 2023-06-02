УЕФА принял извинения Шимона Марциняка и назначил его арбитром финала Лиги Чемпионов

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

УЕФА опубликовал на своем официальном сайте заявление по поводу назначения польского арбитра Шимона Марциняка главным арбитром финала Лиги чемпионов. Ранее появились сообщения о том, что Марциняк может быть удален с матча из-за своей политической позиции.

Фото: haberglobal. com.tr/spor/turkiye-rusya-macini-polonyali-hakem-marciniak-yonetecek-78386

Скандал разгорелся из-за участия арбитра в мероприятии, организованном польским ультраправым политиком Славомиром Менчелом. УЕФА принял извинения судьи и подтвердил его назначение.

Решающий матч главного европейского турнира с участием "Манчестер Сити" и "Милана" состоится 10 июня. Игра начнется в 22:00 по МСК.

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